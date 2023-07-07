المصري ساويرس يؤكد رأي بوتين بزعيم كوريا الشمالية (فيديو)

أكد رجل الأعمال المصري نجيب ساويرس، رأيا كان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أبداه بزعيم كوريا الشمالية كيم جونغ ويناقض الرواية الغربية التي يقدمها الإعلام الغربي عنه.

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حديث بوتين كان في لقاء سابق مع الصحفيين، خلال زيارة رئيس كوريا الشمالية الأخيرة لروسيا في 25.04.2019، حيث قال الرئيس الروسي إن نظيره الكوري الشمالي رجل منفتح بما فيه الكفاية، ويحاور بحرية حول مواضيع مهمة، ومحاور غني بالأفكار".

من جانبه قال ساويرس أنه التقى الزعيم الكوري الشمالي وجلس معه على العشاء لمدة ساعتين ونصف وخلالها "انبهرت بأن لديه ذكاء غير عادي، وتركيزا غير تقليدي، كما لا يوجد أي ظواهر أو حقائق عن الشائعات التي تتردد عنه، من كونه رجل مجنون، فهو شخص منظم".

ويستثمر ساويرس في مجال الاتصالات بكوريا الشمالية منذ سنوات، في شركة "كوريو لينك".

وكانت أوراسكوم للاتصالات والإعلام أعلنت في عام 2015 أنها فقدت السيطرة على حصتها البالغة 75% من كوريو لينك.

وقررت أوراسكوم استبعاد شركة "كوريولينك" من قوائمها المالية المجمعة، لتصبح شركة شقيقة بدلا من شركة تابعة، وذلك نتيجة العقوبات المفروضة على كوريا الشمالية.

المصدر: RT