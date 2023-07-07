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خطيب المسجد الحرام منتقدا زواج المثليين: شذوذ ومخالفة للغريزة! (فيديو)

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خطيب المسجد الحرام منتقدا زواج المثليين: شذوذ ومخالفة للغريزة! (فيديو)
فيصل غزاوي
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قال خطيب المسجد الحرام فيصل غزاوي إن المثلية الجنسية مخالفة للطبيعة البشرية وللدين ولا علاقة لها بالتطور والحضارة.

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وأوضح غزاوي خلال خطبة اليوم الجمعة، أن الله خلق الذكر والأنثى وميز كل منهما بخصائص وسمات معينة، ليأتي من يعاند أمره ويخالف فطرتها ويغير جنسه.

كما قال إن الله جعل الزواج بين الرجل والمرأة شريعة كونية، لكن اليوم يسعى البعض لتشريع زواج الرجل بالرجل والمرأة بالمرأة، والزواج مع الحيوانات والتحريض على الانحراف الجنسي والشذوذ.

وأضاف خطيب المسجد الحرام أن من ينشرون هذه المفاهيم جعلوها تطورا وحضارة، واتخذوا موقفا عدائيا ممن أنكر ذلك وعدوه متخلفا ومتطرفا، مؤكدا على أن العقاب الإلهي سيطالهم عاجلا أم آجلا.

المصدر: RT 

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