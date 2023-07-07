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نائب عراقي سابق يثير جدلا بعد تصريحاته حول حقل الدرة على المباشر (فيديو)

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نائب عراقي سابق يثير جدلا بعد تصريحاته حول حقل الدرة على المباشر (فيديو)
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أثار النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.

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وقال عبد اللطيف خلال مقابلة مباشرة على قناة "UTV": "القانون البحري هو الفيصل واتفاقية قانون البحار هي الفيصل بين العراق وبين الكويت والسعودية وإيران".

وأضاف: "هذه الخارطة وهذا الخط الأحمر رسمته الكويت من جانبها وقيدت العراق.. الخط المنقط هو حدودنا الفعلية وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية".

وأثارت تصريحات النائب السابق جدلا وتفاعلا بين النشطاء، خاصة أنها تزامنت مع تجدد التوتر بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران عن استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.

وبعد الكويت، دخلت السعودية على خط الجدل المتعلق بتقاسم حقل الدرة للغاز مؤكدة أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة.

وقالت المملكة في بيان لها إنه: "إشارة لما تم تداوله حول حقل الدرة، فقد أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

وتابع البيان: "أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".

المصدر: RT+ وكالات

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