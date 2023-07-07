نائب عراقي سابق يثير جدلا بعد تصريحاته حول حقل الدرة على المباشر (فيديو)

أثار النائب العراقي السابق وائل عبد اللطيف جدلا على مواقع التواصل الاجتماعي بعد تصريحات أدلى بها عن ملكية حقل الدرة.

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وقال عبد اللطيف خلال مقابلة مباشرة على قناة "UTV": "القانون البحري هو الفيصل واتفاقية قانون البحار هي الفيصل بين العراق وبين الكويت والسعودية وإيران".

وأضاف: "هذه الخارطة وهذا الخط الأحمر رسمته الكويت من جانبها وقيدت العراق.. الخط المنقط هو حدودنا الفعلية وحقل الدرة بأكمله يعود إلى العراق وليس الكويت وليس السعودية".

وأثارت تصريحات النائب السابق جدلا وتفاعلا بين النشطاء، خاصة أنها تزامنت مع تجدد التوتر بين الكويت وإيران بشأن الأحقية على حقل الدرة البحري للغاز، بعد إعراب طهران عن استعدادها التنقيب فيه ما لم يتم ترسيم الحدود البحرية في المنطقة التي يقع فيها.

القاضي والنائب العراقي الأسبق وائل عبداللطيف: #حقل_الدرة هو بالكامل للعراق وليس للكويت والسعودية أي حق في حقل الدرة..



العراقي ماذكر إيران التي تزعم أن لها حق في حقل الدرة



لأنها داعسته وكاسره عينه ولا يقدر يرفع راسه



مستأسد امامنا وهو مجرد نعامة عند ايران❗️ pic.twitter.com/ebZAB4dKhB — الكعّام (@alk3aam) July 6, 2023

وبعد الكويت، دخلت السعودية على خط الجدل المتعلق بتقاسم حقل الدرة للغاز مؤكدة أنها والكويت فقط تملكان حق استغلال الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة.

وقالت المملكة في بيان لها إنه: "إشارة لما تم تداوله حول حقل الدرة، فقد أوضح مصدر مطلع في وزارة الخارجية لوكالة الأنباء السعودية بأن ملكية الثروات الطبيعية في المنطقة المغمورة المقسومة، بما فيها حقل الدرة بكامله، هي ملكية مشتركة بين المملكة العربية السعودية ودولة الكويت فقط، ولهما وحدهما كامل الحقوق السيادية لاستغلال الثروات في تلك المنطقة".

فيديو| القاضي والنائب العراقي الأسبق وائل عبداللطيف: ليس للكويت والسعودية حق في حقل الدرة.. فالحقل بالكامل للعراق وهناك مسؤولين كويتيين «يرشون» عراقيين مقابل عدم الإفصاح عن حق الشعب العراقي#حقل_الدرة#الكويت#العراق#السعودية

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📌📌 تفضل علاوي 📌📌 pic.twitter.com/qn2lJn6Izv — أبــو دعــيــج (@abooo__duij) July 6, 2023

وتابع البيان: "أضاف المصدر أن المملكة تجدد دعواتها السابقة للجانب الإيراني للبدء في مفاوضات لترسيم الحد الشرقي للمنطقة المغمورة المقسومة بين المملكة والكويت كطرف تفاوضي واحد مقابل الجانب الإيراني، وفقاً لأحكام القانون الدولي".

لمح أحد المسؤولين السعوديين في إجتماع ترسيم الحدود الكويتية السعودية بأننا تحملنا تبعات الغزو وأنفقنا... قاطعه ولي العهد محمد بن سلمان وقال ( لا تلمح بأي شيء إذا وقفنا مع الكويت في الغزو فالملك عبد العزيز خرج من الكويت لتحرير السعودية اللي قاعدين تشوفونها الحين )#حقل_الدرةpic.twitter.com/1oLUYi30pb — فهد 🇰🇼 ( أخوان مريم ) 🇰🇼 (@fahadddd83) July 7, 2023

المصدر: RT+ وكالات