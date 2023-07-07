مصر.. السلطات تكشف عن سبب الهبوط الاضطراري لطائرة في كازاخستان

كشف مصدر بسلطة الطيران المدني في مصر عن سبب هبوط طائرة تابعة لشركة "البحر الأحمر" Red Sea في مطار أكتوبي بكازاخستان بشكل اضطراري.

وأفاد مصدر بسلطة الطيران المدني بأن طائرة من طراز بوينغ 737/800 تابعة لشركة الطيران المصرية الخاصة "ريد سي"، قد حطت اضطراريا يوم الخميس 6 يوليو 2023 بمطار أكتوبي بكازاخستان نتيجة إنذار كاذب بجهاز الحريق الخاص بالطائرة في مخازن الحقائب.

وأوضحت وزارة الطيران في بيان أن الطائرة كانت متجهة من مطار شرم الشيخ إلى مطار نور سلطان بكازاخستان، وبعد الإقلاع بحوالى ثلاث ساعات ونصف، انطلقت تحذيرات الإنذار بوجود حريق فى مخازن الأمتعة بالطائرة، حيث تم التعامل مع هذا الأمر على أنه حقيقى واتباع جميع قواعد السلامة الجوية المعمول بها دوليًا، التى تطلب إخماد الحريق والهبوط فى أقرب مطار.

وذكر المصدر أن قائد الطائرة والطيار المساعد قاما بتفعيل نظام إطفاء الحريق، حيث توقفت جميع تحذيرات الإنذار على الطائرة، في حين اختير مطار أكتوبي بكازاخستان الأقرب للهبوط، أين حطت الطائرة بسلام.

وأخلي جميع الركاب والحقائب، ليقوم المهندس المرافق للرحلة بتطبيق كافة اجراءات الصيانة والسلامة مع قوات الإطفاء التابعة للمطار، حيث قاموا بفحص الطائرة، ليتبين وجود عطل بجهاز الحريق في قمرة القيادة، لكن تأكد عدم وجود أي آثار لحريق أو دخان فى أي من مخازن الأمتعة.

من جهتها، راجعت سلطات المطار جميع الإجراءات التى تمت من قبل الشركة، حيث تم الترخيص لها بالإقلاع مرة أخرى بعد التأكد من تطبيق كافة المعايير الدولية للصيانه والسلامة الجويه، لتستكمل الطائره رحلتها إلى مطار نور سلطان بكازاخستان.

المصدر: "القاهرة 24"