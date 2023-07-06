السودان.."الدعم السريع" يعلن التصدي لقوات من الجيش السوداني بجنوب دارفور وتكبيدها خسائر (فيديو)

أعلنت الدعم السريع في السودان يوم الخميس، أنها تصدت لقوات من الجيش السوداني بجنوب دارفور، معتبرة أنها "كبدتها خسائر فادحة".

وقالت قوات الدعم السريع في بيان إن قواتها في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، قد تصدر لما وصفته بـ"متحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا"، في إشارة إلى قوات الجيش السوداني.

وأضاف بيان الدعم السريع أن قواتها كبدت قوات الجيش السوداني "خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري" متحدثة عن "استسلام العشرات منهم" و"الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي والمركبات".

واعتبرت الدعم السريع أنها "تخوض هذه الحرب مكرهة"، مؤكدة قدرتها على تدمير من وصفتهم بـ"الفلول وكتائب الظل والانتصار لقضايا الشعب السوداني في الحرية والسلام والعدالة".

تصدت قواتنا في ولاية جنوب دارفور بالقرب من منطقة كأس، لمتحرك من قوات الانقلابيين والفلول في طريقه إلى مدينة نيالا.



وكبد الأشاوس متحرك مليشيا البرهان خسائر فادحة في الأرواح والعتاد العسكري وسط قوات الفلول واستسلام العشرات منهم، كما تم الاستيلاء على كمية كبيرة من العتاد الحربي… pic.twitter.com/eD4JGh75uQ — Rapid Support Forces - قوات الدعم السريع (@RSFSudan) July 6, 2023

وانتشر مقطع مصور قصير مؤخرا، يظهر فيه زعماء قبائل عربية في دارفور وهم يدعون أتباعهم الى الانضمام لقوات الدعم السريع وترك الجيش، ما من شأنه أن يؤجج الصراع العرقي في هذا الاقليم الواقع في غرب بالسودان، حيث انتقلت المعارك حاليا إلى جنوب دارفور، خصوصا في العاصمة نيالا، ثاني أكبر مدن السودان.

ودعا زعماء أكبر سبع قبائل عربية في المنطقة المذكورة جميع أفراد قبائلهم الى الانضمام لقوات الدعم السريع، كما طالبوا المنخرطين في صفوف الجيش بالانشقاق للانتقال إلى المعسكر الآخر.

المصدر: RT + "فرانس برس"