الإمارات..السجن 5 سنوات وغرامة 500 ألف درهم لـ"مشهورة" متهمة بإثارة خطاب الكراهية

أصدرت محكمة إماراتية حكما بسجن متهمة مشهورة في مواقع التواصل بسبب نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية.

وقضت محكمة جنايات أبو ظبي بإدانة المتهمة (م.ر.ع) في واقعة نشر فيديو من شأنه إثارة خطاب الكراهية باستخدام الشبكة المعلوماتية، حيث بثت مقطعا مصورا عبر إحدى منصات التواصل الاجتماعي، "يتضمن الإساءة إلى الرجال وفئة العمالة المساعدة، وذلك بما يتنافى مع الأعراف والأخلاقيات العامة".

وعاقبت المحكمة المتهمة بالسجن لمدة خمس سنوات وغرامة مالية بقيمة 500000 درهم، فضلا عن إبعادها عن الدولة عقب تنفيذ العقوبة ومصادرة الهاتف النقال المستخدم في ارتكاب الجريمة، ومحو المقطع المرئي محل الجريمة منه ومن الحساب الذي ارتكبت فيه، كما حكمت بغلق الحساب كليا، وحرمان المتهمة من استخدام أي شبكة معلوماتية، أو نظام معلومات إلكتروني ومن أي وسيلة تقنية معلومات أخرى نهائيا.

وباشرت النيابة العامة في أبو ظبي في وقت سابق، التحقيقات في الواقعة المتداولة عبر منصات التواصل، حيث أمرت بضبط المتهمة وإحضارها على خلفية انتشار المقطع المصور على نطاق واسع، لتوجه النيابة للمتهمة، عقب انتهاء التحقيقات، قرار إحالتها إلى المحكمة الجزائية المختصة، عن تهمة إثارة خطاب الكراهية.

وأفادت مواقع إعلامية عديدة بأن المتهمة هي مروة راتب المشهورة بمواقع التواصل الاجتماعي، في حين أن وكالة أنباء الإمارات "وام" لم تحدد هويتها.

المصدر: "وام" + وكالات