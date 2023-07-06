السفارة السعودية تصدر تنبيها لرعاياها في الكويت

أصدرت السفارة السعودية لدى الكويت اليوم الخميس، تنبيها لرعاياها بخصوص المخالفات المرورية في الكويت.

وقالت السفارة السعودية في بيانها "تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداء من الخميس 6 يوليو 2023، ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية، قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري، وعلى ذلك جرى التنويه".

ويأتي هذا التنبيه بعد أن أصدرت الداخلية الكويتية بيانا جاء فيه أنه "بناء على توجيهات النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ووزير الداخلية بتطبيق القوانين والأنظمة المرورية وسداد المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت، فإن وزارة الداخلية تود الإعلان عن تدشين مشروع تحصيل المخالفات المرورية المسجلة على المركبات غير الكويتية، وبشكل فوري، من اليوم الخميس الموافق لـ6 يوليو 2023، حيث أنه لن يسمح بخروج أي مركبة تم تسجيل مخالفة عليها، إلا بعد دفع قيمة هذه المخالفات عن طريق نقاط التحصيل الموزعة على مختلف المنافذ الحدودية".

تود السفارة إحاطة المواطنين الكرام بأنه ابتداءً من الخميس ٦ يوليو ٢٠٢٣م ستقوم دولة الكويت الشقيقة باعتماد تحصيل المخالفات المرورية للمركبات غير الكويتية قبل خروجها من دولة الكويت وبشكل فوري، وعلى ذلك جرى التنويه https://t.co/hdbb7T8Emo — السفارة في الكويت (@KSAembassyKWT) July 6, 2023

المصدر: RT