مكتبة "بيبليوتيك مصر" توضح لـRT سبب وجود كتب المثلية الجنسية.. وتتحرك بشكل عاجل

ردت سارة أبو رضوان مديرة قسم الدعايا والعلاقات بمكتبة بيبليوتيك مصر "Bibliothek Egypt"، على انتشار فيديو لصانعة محتوى مصرية تتحدث عن وجود كتب بها إشارات للمثليين في المكتبة.

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وقالت سارة أبو رضوان في تصريحات لـRT، إن المكتبة قامت على الفور بإزالة هذه الكتب، حيث أنه تم شراء هذه الكتب من الخارج عن طريق الخطأ وهما عبارة عن كتابين وسط آلاف الكتب التي تدخل المكتبة بشكل كبير، حيث لا يوحي عنوان الكتاب أنه يحتوي على مثل هذه المواد وخاصة وانها كتب لفئة عمرية صغيرة جدا لا يمكنها القرآة بمفردها إلا تحت إشراف الآباء.

وأشارت إلى أن المكتبة اتخذت الإجراءات اللازمة لمنع تكرار مثل هذه الأشياء مرة أخرى، موضحة أن الكتب يتم استيرادها من خارج مصر، ويقوم المسؤولون الآن بعملية تنقية للكتب المتواجدة في المكتبة.

وأوضحت أنه: "على الرغم من حرصنا الشديد على اختيار الكتب التي تتواكب مع ثقافتنا بعناية، ولكن فى بعض الأحيان قد يحدث ذلك عن طريق السهو خصوصا وأننا نستورد هذه الكتب من مجتمعات ذات ثقافة مختلفة ونحن نقدر لكم حرصكم ومشاركتنا فى إعلاء قيم وثقافة مجتمعنا".

وكانت صانعة محتوى مصرية قد نشرت فيديو على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، تتحدث عن كتب تحتوي على مواد لتعليم المثلية الجنسية زعمت أنها تباع في إحدى المكتبات في مصر.

وقالت صانعة المحتوى: "أولادنا أمانة كبيرة أوي من ربنا، وسوف نسأل عليها، الكتب موجودة في مكتبة ببليوتيك في الشيخ زايد، 6 إكتوبر والعامل بالمكتبة لم يكن علي دراية بمحتوي الكتب، وكان ممتن إني لفت انتباهه".

المصدر: RT