إطلاق صاروخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل (صور)

أفاد موقع "النشرة" بأن صاروخا أطلق من خراج بلدة كفرشوبا جنوبي لبنان باتجاه داخل مزارع شبعا المحتلة، وعلى الأثر رد الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين مدفعيتين.

ونقل الموقع اللبناني عن مصادر أمنية قولها إن "صاروخا أطلق من إحدى التلال القريبة من مزرعة بسطرة في خراج كفرشوبا باتجاه داخل مزارع شبعا، وقد رد على إثرها الجيش الإسرائيلي بإطلاق قذيفتين سقطتا في خراج المجيدية الماري".

لم يتحدد بعد طبيعة انفجارين سمعا ، واحد بمحاذاة #قرية_الغجر في الجزء السوري منها وآخر في محيط مزرعة #بسطره



اي معلومات متداولة أخرى لم تُحسم بعد. pic.twitter.com/pTCbNEM02F — علي شعيب || Ali Shoeib 🇱🇧 (@alishoeib1970) July 6, 2023

هذا ونفت إسرائيل إطلاق أي صاروخ من لبنان، مبينة أن "ما حدث هو انفجار لغم".

כלי תקשורת בלבנון וגם ברויטרס מדווחים על ניסיון ירי של רקטה מלבנון לעבר ישראל אך בצה"ל טוענים שהאירוע הזה לא מוכר. שופר חיזבאללה עלי שועייב העלה תיעוד של שני פיצוצים סמוך לגבול ישראל בדרום לבנון. כנראה מדובר בפיצוץ מוקשים שמתבצע מדי בוקר@rubih67@ItayBlumental@ShirazTikvapic.twitter.com/1asxjiQddO — כאן חדשות (@kann_news) July 6, 2023

وقال الجيش الإسرائيلي إنه "بعد الفحص تبين أنه لا يوجد حادث داخل الأراضي الإسرائيلية. الحديث عن انفجار خلف الحدود بالقرب من قرية الغجر. التفاصيل قيد الفحص".

وأفاد مراسل RT بأن الجيش اللبناني انتشر مكان سقوط القذيفتين في سهل المجيدية في كفرشوبا جنوب لبنان.

وأكدت مصادر "اليونيفيل" عدم رصد إطلاق أي صواريخ من جنوب لبنان باتجاه إسرائيل.

وفي السياق، قال "حزب الله" في بيان، إن "قوات الاحتلال الصهيوني أقدمت في الآونة الأخيرة على اتخاذ إجراءات خطيرة في القسم الشمالي ‏من بلدة الغجر الحدودية، وهو القسم اللبناني الذي تعترف به الأمم المتحدة باعتباره جزءا من ‏الأراضي اللبنانية لا نقاش فيه ولا نزاع حوله".

وشدد على أن "هذه الإجراءات الخطيرة والتطور الكبير هو احتلال كامل للقسم اللبناني من بلدة الغجر بقوة ‏السلاح، وفرض الأمر الواقع فيها، وهو ليس مجرد خرق روتيني مما اعتادت عليه قوات الاحتلال ‏بين الفينة والأخرى".

ودعا "الدولة اللبنانية بكافة مؤسساتها لا سيما الحكومة اللبنانية، ‏والشعب اللبناني بكافة قواه السياسية والأهلية الى التحرك لمنع تثبيت هذا الإحتلال ‏وإلغاء الإجراءات العدوانية التي أقدم عليها والعمل على تحرير هذا الجزء من أرضنا واعادته الى ‏الوطن".

المصدر: "النشرة" + RT