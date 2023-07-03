مصر.. تحذير من ظاهرة خطيرة تعرض للمحاكمة العسكرية

طالبت وزارة النقل المصرية، في بيان صادر عنها اليوم المواطنين، "بالمساهمة في الحفاظ على سلامة مرفق، السكك الحديدية المملوك لجميع المواطنين، والذي يخدم ملايين الركاب".

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وقالت وسائل إعلام مصرية إن التحذير جاء بعد تكرار ظاهرة رشق الأطفال للقطارات، خاصة على خطوط الضواحي مما يعرض آلاف الركاب وسائقي القطارات للخطر.

كما يتسبب ذلك في إلحاق أضرار بالقطارات والتي يتم بعد ذلك إصلاحها من ميزانية السكك الحديدية، مما يشكل عبئا على تلك الميزانية.

وأهابت الوزارة ممثلة في هيئة السكك الحديدية بالمواطنين، المشاركة معها في التوعية من مخاطر هذه الظاهرة الخطيرة التي تسبب أضرارا للركاب وسائقي القطارات وجرارات وعربات القطارات.

وتسببت حوادث رشق زجاج القطارا بكوارث كبيرة، حيث كسر الزجاج الأمامي لمقصورة قيادة أحد القطارات، وتناثر الزجاج في عين قائد القطار اليسرى واليمنى، وحدوث جرح بجوار العين اليسرى، في وقت سابق.

ويتعرض راشقو القطارات بالحجارة للمحاكمة العسكرية.

وبحسب وزارة النقل، فإن ظاهرة رشق القطارات بالحجارة والطوب تكلف الدولة ما يقارب مليون جنيه سنويا، أي ما يعادل 42 ألف دولار أمريكي تقريبا.

المصدر: مصراوي