الاستخبارات العراقية تقبض على "إرهابيين خطرين" في نينوى

أعلنت وكالة الاستخبارات الاتحادية التابعة لوزارة الداخلية العراقية، اليوم الاثنين، القبض على "إرهابيين خطرين" في محافظة نينوى شمالي البلاد.

إقرأ المزيد

وذكرت في بيان صحفي أن "مفارزها تمكنت وفقا لمعلومات من القبض على 6 مطلوبين صدرت بحقهم أوامر قبض وفق أحكام المادة الرابعة من قانون مكافحة الإرهاب".

وأضافت أن "هؤلاء من الذين شاركوا في أعمال إرهابية ضد الأجهزة الأمنية والاعتداء على المواطنين".

وتابعت الوكالة أن "الوثائق تشير إلى أن المتهمين ينتمون إلى ما يسمى بـ "لواء المعسكرات العامة وفرقة اليرموك وأيسر الأسرى وفرقة ذات الصواري وجيش دابق" ومقابل انتمائهم لهذه المسميات الإرهابية كانوا يتقاضون مبالغ مالية".

المصدر: RT