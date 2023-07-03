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تونس.. أفارقة يضرمون النار بمنزل في صفاقس وحالة احتقان كبرى في المنطقة (فيديو)

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تونس.. أفارقة يضرمون النار بمنزل في صفاقس وحالة احتقان كبرى في المنطقة (فيديو)
RT
حالة احتقان كبرى.. أفارقة يضرمون النار بمنزل في صفاقس ومواجهات مع عدد من متساكني المنطقة
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ذكرت مراسلة RT أن عدة مناطق بمدينة صفاقس على غرار العوابد والربط، تعيش منذ عشية يوم الأحد على وقع حالة احتقان وتشنج سببها أفارقة من جنوب الصحراء.

وسادت حالة احتقان كبرى في مدينة صفاقس التونسية، حيث اندلعت مواجهات بين أفارقة من دول جنوب الصحراء وعدد من ساكني المنطقة.

وووثقت صور وفيديوهات، نشرت على وسائل التواصل الاجتماعي، حالة من الخوف والهلع في صفوف المواطنين الذين قالوا إن الأفارقة قاموا بحرق منزل بالمنطقة.

ونشر عدد من المواطنين تدوينات ومقاطع فيديو قالوا خلالها إن الأفارقة من جنوب الصحراء قاموا بمداهمة منازلهم بمنطقة العوابد هربا من الأمن الذي شن حملة عليهم، فيما أظهر مقطع فيديو مجموعة من الأفارقة من جنوب الصحراء فوق سطح مبنى بمنطقة الربط والنيران تشتعل بالقرب منهم.

وذكر مدونون ونشطاء أن مواطنا في منطقة الربط طلب من أفارقة قاطنين ترك المنزل الذي أجره لهم بسبب الضجيج والفوضى، إلا أنهم أضرموا النار في المنزل بمحتوياته، مشيرين إلى أنهم قاموا بتهشيم عدد من السيارات.

تونس.. أفارقة يضرمون النار بمنزل في صفاقس وحالة احتقان كبرى في المنطقة (فيديو)

المصدر: RT + وسائل إعلام تونسية

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