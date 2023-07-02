العراق.. القبض على شخصين بحوزتهما 180 ألف حبة كبتاغون في بابل

أعلنت وزارة الداخلية العراقية القبض على متاجرين اثنين بالمخدرات بحوزتهما 180 ألف حبة كبتاغون في مدينة بابل، عبر المتابعة الميدانية المتواصلة، بعد نصب كمين محكم للمطلوبين.

وقالت الوزارة في بيان اليوم الأحد "بمتابعة ميدانية متواصلة وبعد نصب كمين محكم، تمكّنت المديرية العامة لشؤون المخدرات من خلال قوة من أبطال مكافحة مخدرات بابل من إلقاء القبض على متاجرين اثنين بالمخدرات، بحوزتهما 180 ألف حبة نوع كبتاغون في محافظة بابل بالجرم المشهود".

وأضافت أنه الإجراءات القانونية اللازمة قد اتخذت في حقهما "وفق أحكام المادة 28 مخدرات، عن جريمة تجارة المخدرات لينالا جزاءهما العادل".

وبتاريخ 28 يونيو الفائت، أعلنت الداخلية العراقية عن ضبط 250 ألف حبة كبتاغون داخل مبنى مدرسة قيد التأهيل في محافظة الأنبار.

المصدر: واع