مصر.. ضباط البحرية يغيثون 15 بحارا تخلى عنهم مالك السفينة والوكيل الملاحي (صور)

قدم الضباط البحريون في مصر المساعدة لـ15 بحار على المخطاف الخارجي لميناء دمياط البحري.

وقال القبطان، محمد الراوي، الأمين العام لنقابة الضباط البحريين، إنهم تلقوا بلاغا من بحارة متواجدين على متن سفينة تدعى "JANAY" وترفع علم توغو، حيث كانت على المخطاف الخارجي لميناء دمياط البحري.

وصرح بأن السفينة كان تحمل 15 فردا، بينهم مصريان و13 سوريا.

وأضاف المتحدث أن البلاغ تضمن تخلي مالك السفينة والوكيل الملاحي عن مسؤولياتهما تجاه الطاقم والسفينة، وقطع الاتصال مع الربان، كما أشار إلى أن الطاقم كان في مواجهة شرسة مع الجوع والعطش، حتى صل بهم الأمر لاستخدام مياه البحر للشرب والاستحمام.

وأفاد الراوي بأن أعضاء الطاقم لم يحصلوا على رواتبهم لمدة تتراوح من 6 إلى 9 شهور بمبلغ تخطى 160 ألف دولار أمريكي، مؤكدا توفير معونة فورية لهم وإرسال مؤن غذائية ومياه تكفي لمدة شهرين بعد تلقي البلاغ.

وأوضح القبطان أنهم تواصلوا مع الوكيل الملاحي، مالك السفينة، وأمهلوهما أسبوعا واحدا لإنهاء الأزمة وإرسال المستحقات المالية للطاقم، حيث بين أنه وفي حالة عدم الالتزام، سيتم إعلان السفينة مهجورة ليتسنى إخلاؤها من الطاقم وتوفير التغطية القانونية للبحارة مع الحجز عليها لصالح مستحقاتهم المالية المتأخرة.

/ facebook.com/MarineOfficersUnion

/ facebook.com/MarineOfficersUnion

/ facebook.com/MarineOfficersUnion

/ facebook.com/MarineOfficersUnion

/ facebook.com/MarineOfficersUnion

المصدر: "مصر تايمز"