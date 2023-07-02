حقيقة ظهور سمكة قرش جديدة في خليج السويس بمصر

انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي في مصر مقطع فيديو زعم ناشروه أنه لسمكة قرش في خليج السويس، لكن تبين لاحقا أنها من نوع السمك الـ"راي".

وقال الدكتور أمجد شعبان الباحث بالمعهد القومي لعلوم البحار، والمتخصص في أسماك القرش، إن السمكة التي ظهرت بخليج السويس بالفيديو المتداول هي من نوع "راي" وهي كثيرة الانتشار في هذه المنطقة، كما لا ينتج عن تواجدها أي خطورة ولا تهاجم الإنسان.

وأشار شعبان إلى أن هناك نحو 44 نوعا من أسماك القرش موجودة بالبحر الأحمر، وجميعها لا تهاجم الإنسان عدا 3 أنواع فقط التي يصدر منها خطورة في حالات نادرة، كاتباع سلوك خاطئ من الإنسان أو من السمكة نفسها حال تواجد الإنسان في أماكن نفوذ السمكة أو أماكن عميقة جدًا، وكذلك أثناء فترة التزاوج.

وأوضح أن أنواع الأسماك الثلاثة هي القرش المحيطي ذو طرف الزعنفة البيضاء، وقرش ماكو قصير الزعنفة، وقرش النمر، وجمعيها لا خطورة منها إلا في حالات نادرة جدا.

وصرح بأن حوادث أسماك القرش تكاد لا تذكر ومحدودة جدا مقارنة بهجمات القرش في جنوب إفريقيا وأستراليا.

المصدر: "المصري اليوم"