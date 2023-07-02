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تونس.. تعيينات جديدة في مناصب حساسة بسلك الحرس الوطني

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تونس.. تعيينات جديدة في مناصب حساسة بسلك الحرس الوطني
Gettyimages.ru
تونس
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صدر يوم أمس السبت، قرار بإجراء جملة من التعيينات التي شملت مناصب حساسة في سلك الحرس الوطني بتونس.

وقد تقرر تعيين نزار باديس، مديرا عاما للأمن العمومي، وحسام قوتة، مديرا عاما لحرس الحدود.

وعين خالد العقربي، مديرا عاما لوحدات التدخل، فضلا عن تعيين كمال محوب، متفقدا عاما بالحرس الوطني.

كما تم تعيين سرحان الدوزي، مديرا لإدارة الشؤون العدلية، ووليد تاج الدين، مديرا لإدارة الاستعلامات والأبحاث.

المصدر: وسائل إعلام تونسية

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