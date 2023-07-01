مراسلتنا: سماع أصوات انفجارات في جميع أنحاء القدس (فيديو)

قالت مراسلة RT فجر اليوم الأحد، إن أصوات انفجارات سمعت في أنحاء القدس، مشيرة إلى أن التفاصيل لا تزال قيد الفحص.

وأفاد المتحدث باسم الجيش الاسرائيلي في بيان: "قبل قليل تم رصد إطلاق صاروخ مضاد للطيران، انطلق من داخل الأراضي السورية نحو الأراضي الإسرائيلية، حيث يبدو أن الصاروخ انفجر في الجو".

وأضاف المتحدث "لا توجد أية تعليمات للجبهة الداخلية.. والتفاصيل قيد الفحص".

وتصدت دفاعات النظام الجوي السورية لعدوان إسرائيلي على حمص بعد منتصف ليل السبت – الأحد.

وذكرت وكالة "سانا" أن الأصوات التي سمعت في أجواء ريف محافظة طرطوس ناجمة عن تصدي الدفاعات الجوية لعدوان إسرائيلي على حمص.

المصدر: RT