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جدل واسع في مصر بعد انتشار صورة لإعلان مزيل عرق على جدران مسجد كبير وشهير في القاهرة (صورة)

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جدل واسع في مصر بعد انتشار صورة لإعلان مزيل عرق على جدران مسجد كبير وشهير في القاهرة (صورة)
Sputnik
مصر.. إعلان مزيل عرق على جدران مسجد يثير الجدل
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تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي في مصر صورة للافتة إعلانات على أحد المساجد خلال صلاة عيد الأضحى، مشيرين إلى أنه مسجد الصديق في الشيراتون.

وقال ناشر الصورة "كنت بصلي العيد فمسجد من المساجد الكبيرة والمشهورة في القاهرة، وللأسف لقيت الدعاية اللي علي المسجد ده؟.. هل ده أمر شرعا حلال؟ وهل الأوقاف موافقة على حاجه زي ده؟ مجرد سؤال".

جدل واسع في مصر بعد انتشار صورة لإعلان مزيل عرق على جدران مسجد كبير وشهير في القاهرة (صورة)

وتفاعل عدد كبير من الأشخاص مع الواقعة، مؤكدين رفضهم أن تتحول المساجد لمكان للإعلانات، فهو "بيت من بيوت الله ولا يسمح أن يتم استغلال المساجد فى الدعاية للإعلانات".

جدل واسع في مصر بعد انتشار صورة لإعلان مزيل عرق على جدران مسجد كبير وشهير في القاهرة (صورة)

المصدر: "مصر تايمز"

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