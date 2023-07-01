الجزائر.. مؤسسة البريد تحذر من صفحات مزيفة قد تستغل بيانات الزبائن لأعراض مشبوهة

حذرت مؤسسة بريد الجزائر زبائنها من صفحات مزيفة تحمل شعارها لاستغلال بيانات المستخدمين.

وقالت مؤسسة البريد في بيان على صفحتها الرسمية بموقع "فيسبوك"، إن "تلك الصفحات يمكن أن تنشر أخبار كاذبة أو تستغل البيانات الشخصية لأغراض مشبوهة".

وأضافت أن صفحاتها الرسمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" و"إنستغرام" "تويتر" و"لينكد إن" هي الصفحات الموثوقة والحاصلة على الشارة الزرقاء.

ودعت المؤسسة زبائنها إلى عدم مشاركة معلوماتهم الشخصية قبل التأكد من مصداقية الصفحة.

المصدر: وسائل إعلام جزائرية