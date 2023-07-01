مصر.. وزارة التموين تنهي الدعم الاستثنائي لـ 36 مليون مواطن

أعلن وزير التموين والتجارة الداخلية المصري، علي المصيلحي، عن انتهاء الدعم الاستثنائي للفئات الأولى بالرعاية البالغ عددهم 36 مليون مواطن رسميا بداية من اليوم السبت.

وانتهى الدعم الاستثنائي الذي يصرف لبعض المستفيدين على البطاقات التموينية، يوم الجمعة 30 يونيو حيث تعد الدفعة العاشرة التي تصرف بالتزامن مع مقررات يونيو هي الأخيرة.

وكانت وزارة التموين والتجارة الداخلية المصرية قد بدأت صرف الدعم الاستثنائي منذ سبتمبر 2022 لنحو 36 مليون مواطن مسجل على 7.7 مليون بطاقة تموينية، من الأسر الأكثر احتياجا. وقامت الوزارة بصرف الدعم الاستثنائي في صورة سلع على البطاقة التموينية بواقع 100 جنيه لكل بطاقة تتضمن أسرة واحدة من الأكثر احتياجا، و200 جنيه للبطاقات المتضمنة أسرتين و300 جنيه للبطاقة التموينية المتضمنة 3 أسر. وتم صرف سلع الدعم الاستثنائي للمستحقين على مدار عشرة أشهر بالتزامن مع صرف المقررات التموينية الشهرية، وذلك من خلال نحو 40 ألف منفذ تمويني على مستوى الجمهورية. وجدير بالذكر أن وزارة التموين المصرية قامت بتحديد الفئات المستحقة للدعم الاستثنائي وفقا لمعايير تصنيف الأكثر احتياجا كالمطلقات والأرامل وكذلك العمالة المؤقتة والموسمية، ومن يتقاضي الحد الأدنى للأجور أو أقل، ومستفيدي تكافل وكرامة. المصدر: وسائل إعلام مصرية