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السودان.. الدعم السريع تنفي اقتحام قواتها مستشفى الشهداء في مدينة بحري والتعدي على الأطباء

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السودان.. الدعم السريع تنفي اقتحام قواتها مستشفى الشهداء في مدينة بحري والتعدي على الأطباء
Globallookpress
الخرطوم - أرشيف -
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نفت قوات الدعم السريع في السودان اقتحام قواتها لمستشفى الشهداء بالدروشاب في مدينة بحري والتعدي على الأطباء المتواجدين به.

وقالت في بيان إن المعلومات التي تم ترويجها مضللة وكاذبة، لا تمت للحقيقة بصلة.

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وأضافت أن المستشفى المذكور تحت سيطرة الجيش السوداني ويستغله لعلاج جرحاه المتواجدين داخله حتى اليوم.

وتابعت قائلة "أي جهة تريد التأكد من هذه الحقائق عليها الذهاب إلى المستشفى والوقوف على الوضع بدلا من إطلاق الاتهامات جزافا بغرض التشهير بقوات الدعم السريع".

وأشارت في البيان إلى أنها تقدر جدا، الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء والعاملون في الحقل الطبي تجاه المواطنين خلال هذه الأزمة، موضحة أنها أعلنت من قبل الاستعداد التام لتقديم كل ما يلزم من تسهيلات تمكن الكوادر الطبية من أداء مهامها.

وأفادت الدعم السريع بأنها لا تتردد في محاسبة أي فرد من قواتها، يثبت تورطه في أي انتهاكات في حق العاملين في الحقل الطبي.

المصدر: RT

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