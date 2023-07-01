"وزير الصدر" يهاجم القنوات "الميليشياوية": غضت بصرها عن التظاهرات المدافعة عن القرآن

هاجم حساب "وزير القائد" المقرب من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، اليوم السبت، ما أسماها بـ"القنوات الميليشياوية" واتهمها بـ"غض البصر" عن التظاهرات المدافعة عن القرآن.

وكتب في حسابه على فيسبوك :"عجبا عجبا، قنوات دولية تنشر وتبث أخبار تظاهرات العراقيين الذين تظاهروا من أجل القرآن ومن أجل وقف الفاحشة، لا لمطالب سياسية أو دنيوية أو حتى خدمية أو من أجل فساد حكومي، وأما القنوات الميليشياوية والحكومية ولا سيما الشيعية منها فقد غضت بصرها عنها".

وأضاف: "ألا فتعسا لتلك القنوات التي تغض بصرها عن نصرة الدين. ولو أن أسيادها تظاهروا أو أغلقوا سفارة السويد في بلدانهم لغطوها إعلاميا وبكثافة، لكن للحق رجال وللحق قنوات وأنتم لستم منها في شيء، فتعسا لكم وأضل أعمالكم وذلك لأنهم كرهوا ما أنزل الله فأحبط أعمالهم".

وختم منشوره: "فتبا للات والعزى ومناة الثالثة، ودمر الله أمثالها".

المصدر: RT