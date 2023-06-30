الدعم السريع تنشر فيديو "إفشال تحرك للجيش نحو منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة"

أعلنت قوات الدعم السريع السودانية أنها أفشلت تحركا للجيش السوداني في منطقة شمال بحري اليوم الجمعة، حيث كان يهدف لإسناد منطقة الكدرو العسكرية المحاصرة.

وقالت "الدعم السريع" في بيان لها على حسابها في "فيسبوك" مرفقا مع مقطع فيديو: "تصدى أشاوس الدعم السريع، لمليشيا البرهان وأذرع النظام البائد، بقوة وكبدوا المعتدين خسائر في الأرواح والعتاد".

وأضاف البيان "واستولت قواتنا من كتائب الفلول على 5 مركبات عسكرية بكامل عتادها الحربي، وعدد من الأسرى بينهم جرحى تم تحويلهم لتلقي العلاج".

واختتم البيان بالقول "نؤكد أن قواتنا في أتم الجاهزية لدحر مليشيا البرهان وكتائب الظل وأذرع النظام البائد، وإنهاء تسلط الفلول على بلادنا وسيطرتهم على مفاصل الدولة وإلى الأبد".

وذكر مراسل RT يوم أمس الخميس، تجدد الاشتباكات بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في مناطق القتال، عقب انتهاء هدنة عيد الأضحى، مشيرا إلى أن الطائرات الحربية التابعة للجيش قصفت مواقع للدعم السريع بالعاصمة الخرطوم.

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من جهتها، أعلنت اللجنة الدولية للصليب الأحمر، يوم أمس الخميس، أنها سهّلت إطلاق سراح 125 جنديا سودانيا احتجزتهم "الدعم السريع" التي تخوض قتالا ضد الجيش السوداني منذ أبريل.

وتسبب الاقتتال بين الجيش السوداني وقوات الدعم السريع في أزمة كبيرة، حيث يحتاج 25 مليون شخص في السودان لمساعدة إنسانية وحماية بحسب الأمم المتحدة، فيما شرد الاقتتال ما يقارب 2.8 مليون شخص، فر منهم حوالي 650 ألفا إلى الدول المجاورة.

المصدر: RT