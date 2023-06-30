لماذا يحب المصريون فلاديمير بوتين وروسيا؟.. خبير عسكري يكشف موقفا نادرا للرئيس الروسي مع السيسي

أكد رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري والخبير الاستراتيجي، اللواء سمير فرج، أن العلاقات المصرية الروسية تطورت بشكل كبير منذ تولي الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رئاسة مصر.

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وأشار اللواء سمير فرج في تصريحات لـRT إلى أنه حتى قبل تولي الرئيس المصري سدة الحكم، وعندما كان وزيرا للدفاع قام بزيارة موسكو واستقبله الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، ورغم أن البروتوكولات في بعض الأحيان لا تسمح سوى بزيارة قصيرة في مثل هذه الأحوال إلا أن الرئيس بوتين أحسن استقباله وقام بدعوته لزيارة القيادة الاستراتيجية العليا للقوات الروسية ليكون أول مسؤول أجنبي يدخل هذه القيادة.

وأضاف فرج أن روسيا قامت بالعديد من أشكال التعاون المختلفة بينها وبين مصر فى شتى المجالات العسكرية والمدنية مثل مفاعل الضبعة النووي والمنطقة الصناعية الروسية وغيرها الكثير،

ونوه إلى أن العلاقات المصرية الروسية هي الآن في أوج قوتها، وتذكرنا بفترة خصبة من تلك العلاقات في خمسينيات القرن الماضي بين عبد الناصر وخروتشوف.

وأوضح رئيس جهاز الاستطلاع الأسبق بالجيش المصري أنه في المجال العسكري، هناك تطوير للمصانع الحربية الذي شهد طفرة غير مسبوقة، حيث أن هذا القطاع لم يشهد أي تطوير منذ مدة طويلة، وتحديدا منذ فترة الرئيس جمال عبد الناصر،كما أن هناك أيضا صفقات السلاح المتنوعة التي تمت بين مصر وروسيا خلال السنوات العشر الماضية.

وأضاف فرج أن هناك تنسيقا عالٍ جدا في مجال التدريبات العسكرية المشتركة بين مصر وروسيا على مستوى جميع فروع القوات المسلحة، كما أن مشروعات التدريب امتدت لتشمل قطاعات عديدة مثل سلاح المظلات، فيما وصلت التدريبات البحرية أيضا إلى أن القوات البحرية المصرية ذهبت إلى البحر الأسود وأجرت تدريبات مشتركة مع القوات البحرية الروسية.

وأكد على أن "الشعب المصري سعيد جدا بهذا المستوى المتميز من العلاقات حتى أن الإعلامي المصري المعروف عمرو أديب، سألني في أحد البرامج ما سر سعادة المصريين بتطور العلاقات المصرية الروسية وحبهم للرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أجبته بأن هذا يرجع لعوامل عديدة أهمها التاريخ الطويل من العلاقات المتميزة بين مصر وروسيا".

وتحتفل مصر اليوم الجمعة، بالذكرى العاشرة لثورة 30 يونيو 2013، حيث كانت روسيا من أول الدول التي دعمت قرار القيادة المصرية والجيش بتلبية نداء الشعب المصري.

يذكر أن مظاهرات 30 يونيو 2013 في مصر جرت في محافظات عدة، نظمتها أحزاب وحركات معارضة للرئيس الراحل محمد مرسي، حيث كان توقيت المظاهرات محددا مسبقا منذ أسابيع، وطالب المتظاهرون برحيل مرسي، الذي أمضى عاما واحدا في الحكم.

وفي يوم 3 يوليو، أعلن وزير الدفاع، الفريق أول عبد الفتاح السيسي، وقتها، إنهاء حكم محمد مرسي، وتسليم السلطة لرئيس المحكمة الدستورية العليا، المستشار عدلي منصور.

المصدر: RT

القاهرة - ناصر حاتم