إسرائيل تترقب مشروعا مصريا ضخما في سيناء

سلطت تقارير إسرائيلية الضوء على مشروع السكك الحديدية المصري الذي سيربط جميع أجزاء شبه جزيرة سيناء ببعضها.

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ومن المقرر أن ينتهي المشروع المصري الطموح في غضون خمس سنوات، حيث يأتي المشروع في سياق مشروع أكبر يستهدف ربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بخط سكة حديدية يبلغ طوله حوالي 500 كيلومتر.

ووفق موقع port2port الإسرائيلي، المتخصص في شؤون النقل والمواصلات، سيخدم المشروع عند اكتماله، سكان سيناء وقطاع الصناعة والتعدين في شبه الجزيرة المصرية.

وأشار الموقع إلى أن مصر بدأت في الترويج لمشروع سكة حديدية تربط البحر الأحمر والبحر الأبيض المتوسط بطول حوالي 500 كيلومتر، حيث أعلن وزير النقل المصري، كامل الوزير، قبل أيام، عن انطلاق العمل في مشروع سكة حديدية بين البحرين الأحمر والمتوسط بمدها على جسر الفردان الذي يمر عبر قناة السويس إلى بئر العبد والعريش وطابا.

وبحسب الوزير المصري، توجد خطط لتوسيع شبكة سكة حديد سيناء شرقا في المستقبل أيضا باتجاه الأردن والعراق، وذلك لنقل البضائع بهدف تنمية الصادرات المصرية مع التركيز على الدول العربية.

ولفت الموقع إلى أن الفردان جسر متأرجح مفتوح، يربط الضفة الشرقية بالضفة الغربية لقناة السويس، حيث توقف استخدامه في عام 2015 مع توسعة قناة السويس، بينما يعمل المصريون هذه الأيام على إعادة تأهيله.

يذكر أن عمل القطار في سيناء توقفؤمنذ أكثر من عقد، بعد أن سُرقت أجزاء منه بسبب التدهور الأمني بعد أعمال شغب في عام 2011.

المصدر : وسائل إعلام إسرائيلية