مفكر استراتيجي مصري: السيسي أعاد مصر لإفريقيا وأعاد إفريقيا لمصر (فيديو)

أكد المفكر الإستراتيجي المصري، اللواء سمير فرج، أن إفريقيا كانت في حضن مصر خلال عهد الرئيس الراحل جمال عبد الناصر، ويوجد الكثير من الشوارع والمنشآت باسمه في عدد من الدول الإفريقية.

وقال خلال لقاء مع برنامج "نظرة" على قناة "صدى البلد"، إن العلاقات المصرية مع دول القارة السمراء تراجعت بعد ذلك في عهد الرئيسين الراحلين حسني مبارك وأنور السادات، قبل أن يعيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مصر لإفريقيا ويعيد إفريقيا لمصر.

وأوضح سمير فرج أن زيارة السيسي لجيبوتي مهمة لكونها تحتوي على 6 قواعد عسكرية لـ 6 دول مختلفة ما يؤكد أهمية هذه الدولة.

وصرح بأن مصر أقوى دولة عربية تليها السعودية وذلك طبقا لتصنيف مجلة "غلوبال فاير باور".

وأفاد بأن محطة محمد نجيب العسكرية هي الأكبر في المنطقة، مشيرا في السياق إلى أن القواعد الأمريكية في المنطقة هي خاصة بالصيانة باستثناء محطة أنجرليك في تركيا والتي تضم 50 رأسا نووية.

المصدر: "مصر تايمز"