بعد اقتحامها.. إجراءات أمنية صارمة لحماية السفارة السويدية في بغداد (فيديو)

أفاد مراسل RT في العراق، اليوم الخميس، بأن السلطات العراقية اتخذت إجراءات صارمة لحماية السفارة السويدية في بغداد.

وذكر مراسلنا أن الجيش العراقي انتشر بشكل كبير في شوارع منطقة الصالحية وسط بغداد حيث تقع السفارة السويدية لمنع وصول المحتجين إليها.

وأضاف أن الجيش بدأ بوضع الجدران الكونكريتية لأغلاق المداخل المؤدية إلى السفارة السويدية.

وأشار مراسلنا إلى أن دعوات كثيرة بدأت تخرج للاحتجاج أمام السفارة السويدية يوم غد الجمعة.



المصدر: RT