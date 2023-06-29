الرئيس الإماراتي ونائباه يعزون العاهل السعودي بوفاة الأمير سعود بن عبد الله

بعث رئيس الإمارات الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، برقية تعزية إلى العاهل السعودي الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

كما بعث نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، ونائب رئيس الدولة، نائب رئيس مجلس الوزراء، وزير ديوان الرئاسة الشيخ منصور بن زايد آل نهيان، برقيتي تعزية مماثلتين إلى الملك سلمان.

وأعلن الديوان الملكي السعودي يوم الأربعاء وفاة الأمير سعود بن عبد الله بن عبد الرحمن بن فيصل آل سعود.

وتم تشييع جثمان الأمير الراحل يوم الخميس بعد صلاة العصر.

المصدر: وكالات