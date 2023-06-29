محمد بن سلمان يقيم حفل استقبال لكبار الشخصيات الإسلامية ممن تواجدوا لأداء فريضة الحج (فيديو)

أقام ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان حفل الاستقبال السنوي لأصحاب الفخامة والدولة وكبار الشخصيات الإسلامية وضيوف خادم الحرمين الشريفين، وغيرهم ممن أدّوا فريضة الحج لهذا العام.

وقام ولي العهد السعودي بذلك نيابة عن ملك السعودية سلمان بن عبد العزيز آل سعود، في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم الخميس، حيث حضر أيضا ضيوف الجهات الحكومية، ورؤساء الوفود ومكاتب شؤون الحجاج.

وقال ولي العهد في كلمته التي ألقاها بعد تلاوة آيات من القرآن، "يسرنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز ـ حفظه الله ـ، أن نحييكم من جوار بيت الله الحرام، ونهنئ حجاج بيت الله والأمة الإسلامية بعيد الأضحى المبارك، سائلين المولى سبحانه وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ومن حجاج بيته صالح الأعمال، وأن يجعل حجهم مبروراً وسعيهم مشكوراً وذنبهم مغفوراً".

#ولي_العهد_يستقبل_ضيوف_الحج ومن ضمنهم رئيس الوزراء اللبناني #نجيب_ميقاتي الذي قدم التهنئة لسموّه بمناسبة نجاح موسم الحج . pic.twitter.com/tg7PS4XbAg — محمد بن سلمان بن عبد العزيز (Informal) (@HRHMBNSALMAAN) June 29, 2023

وأضاف: "إن المملكة العربية السعودية منذ تأسيسها شرفها المولى سبحانه وتعالى بخدمة الحرمين الشريفين، والعناية بهما، وجعلت ذلك في مقدمة اهتماماتها، واتخذت الجهود كافة وسخرت جميع الإمكانات بما يوفر وسائل الراحة والطمأنينة لضيوف الرحمن".

واختتم بقوله "نسأل الله تعالى أن يُديم علينا وعلى الأمة الإسلامية الأمن والأمان، كما نسأله سبحانه أن يوفق حجاج بيته لإكمال نسكهم، في هذه الأيام المباركة وأن يعيدهم إلى ديارهم سالمين... وكل عام وأنتم بخير. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

وفي بداية الحفل، صافح ولي العهد، الملكَ عبدالله رعاية الدين المصطفى بالله شاه، ملك ماليزيا والرئيس ماكي سال رئيس جمهورية السنغال، والرئيس محمد شهاب الدين رئيس جمهورية بنغلاديش، والرئيس عارف علوي رئيس جمهورية باكستان، والسيد فيصل نسيم نائب رئيس جمهورية المالديف، ودولة السيد مصطفى مدبولي رئيس وزراء جمهورية مصر العربية، ومحمد نجيب عزمي ميقاتي رئيس مجلس الوزراء اللبناني، وحمزه عبدي بري رئيس مجلس وزراء الصومال، وأوحمودو محمدو رئيس مجلس الوزراء رئيس الحكومة في النيجر، ومحمد اشتيه رئيس مجلس الوزراء في دولة فلسطين، وأصحاب المعالي رؤساء مجالس النواب في عدد من الدول الإسلامية.

المصدر: صحيفة عاجل