مصر ترفض اقتراح إسرائيل بخفض عدد جنودها على الحدود

ذكرت القناة السابعة الإسرائيلية أن مصر رفضت طلب إسرائيل بخفض عدد الجنود على الحدود المصرية–الإسرائيلية، لكنها وافقت على مناقشة اقتراح بتلقي أجهزة متطورة لكشف عمليات التسلل.

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وقال داليت هاليفي، مراسل التلفزيون الإسرائيلي، إن إسرائيل ومصر أجرتا في الأسابيع الأخيرة، محادثات أمنية بمشاركة كبار الضباط، على خلفية إطلاق النار الذي عبر فيه الجندي المصري محمد صلاح الحدود وقتل ثلاثة جنود إسرائيليين.

وأوضحت القناة الإسرائيلية أن مصر رفضت المطلب الإسرائيلي بخفض عدد الجنود المتمركزين على طول الحدود لمنع احتمال وقوع هجوم مماثل مرة أخرى.

وقال مسؤولون أمنيون إسرائيليون إن إطلاق النار يعكس وجود كراهية لإسرائيل بين قطاعات كبيرة في مصر، حتى بين أولئك الذين ليس لهم انتماء سياسي أو ديني.

وأضافت القناة السابعة أن إسرائيل عرضت تزويد مصر بتكنولوجيا متقدمة ونظام إنذار مبكر للكشف عن محاولات التسلل عبر الحدود، كبديل لتقليل عدد الجنود.

وذكرت القناة أن مصر رفضت الاقتراح الإسرائيلي بخفض عدد الجنود على طول الحدود، لكنها تناقش مسألة التزويد بأحدث التقنيات وأجهزة الإنذار.

المصدر: القناة السابعة الإسرائيلية