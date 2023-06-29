عالم أزهري: الناس فاكرة المسجد الحرام ومكة المكرمة "حمام سباحة"

قال أستاذ الفقه المقارن والشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر، أحمد كريمة، إن هناك فرقا بين "حق الله وحق العبد، والحق المشترك بين الله والعبد".

وأوضح كريمة في تصريحات تلفزيونية، اليوم الخميس، أن "حق الله هي العبادات والطاعات، وقد يسامح ويعفو الله عنها بفضله أو يحاسب عليها بعدله".

وأضاف أن "حق العبد هو دمه وماله وعرضه"، لافتا إلى أن "الرسول- صلى الله عليه وسلم- في حجة الوداع بين معالم الأمن المجتمعي في قوله: إنَّ دِماءَكم، وأمْوالَكم، وأعْراضَكم عليكم حَرامٌ".

واعتبر أن الإنسان "إذا اعتدى على حق العبد فلا يكفره حج ولا يوم عرفة ولا ليلة قدر ولا عمرات"، وإنما "يكفره فقط استرداد صاحب الحق لحقه أو أن يعفو عنه".

وتابع قائلا "الناس فاكرة إن المسجد الحرام ومكة المكرمة حمام سباحة من الذنوب والمعاصي وهذا خطأ".

المصدر: المصري اليوم