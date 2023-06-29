خطيب المسجد الأقصى: الاحتلال يفسد على المرابطين فرحة العيد

قال خطيب المسجد الأقصى الشيخ عكرمة صبري، إن "الاحتلال الإسرائيلي يفسد على المرابطين والمرابطات في القدس فرحة عيد الأضحى".

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وأشار صبري إلى أن "الاحتلال يواصل التضييق على المقدسيين والمرابطين في الأقصى، ويلاحقهم من خلال الإبعاد أو الاعتقال، إلى جانب القيود المفروضة في البلدة القديمة والقدس".

وكانت السلطات الإسرائيلية أصدرت قرارا يقضي بمنع الشيخ صبري من السفر خارج فلسطين، وذلك في أعقاب جولة خارجية أجراها مؤخرا.

وأدى الآلاف من المصلين فجر اليوم الخميس، صلاة فجر الثاني من أيام عيد الأضحى المبارك، رغم تضييقات القوات الإسرائيلية والعراقيل المنتشرة في محيط البلدة القديمة ومدينة القدس المحتلة.

المصدر: وكالة شهاب