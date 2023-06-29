"لا يمكننا السكوت" .. حزب الله اللبناني يدعو إلى تحرك عربي وإسلامي بعد حرق القرآن

قال حزب الله اللبناني في بيان اليوم الخميس، إن تكرار التعدي على القرآن الكريم في السويد وغيرها من الدول، لا يمكن السكوت عنه.

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ودان "حزب الله" "تمزيق وحرق نسخة من القرآن الكريم أمام أحد مساجد ستوكهولم"، واعتبر أن "السلطات الرسمية السويدية شريكة ومتواطئة في الجريمة كونها أعطت إذنا للمتظاهرين وهي تعلم نيتهم المسبقة القيام بهذا العمل الخطير".

واعتبر أن "تكرار التعدي على القرآن الكريم في هذا البلد وغيره لا يمكن السكوت عنه، وعلى الحكومة السويدية وقف هذا المسار الانحداري السيء بدل التلطي خلف مقولة حرية التعبير وغيرها من الشعارات المنمقة".

ودعا "حزب الله" المرجعيات والمؤسسات الإسلامية العليا والحكومات العربية والإسلامية إلى "القيام بكل الخطوات المناسبة التي تدفع هذه الدول لمنع تكرار هذه الحماقات على أرضها ووقف نشر ثقافة الكراهية والبغضاء".

وكان سويدي متطرف أقدم الأربعاء تحت حماية السلطات وأمام نحو 200 شخص مسلم، بتمزيق وحرق القرآن خارج المسجد الرئيسي في ستوكهولم عاصمة السويد.

المصدر: الوكالة الوطنية للإعلام