"مليء بالكراهية والتحدي".. الحكومة العراقية تعلق على حرق نسخ من القرآن الكريم

أعربت الحكومة العراقية عن شجبها واستنكارها الشديدين لحرق نسخ من القرآن الكريم، مبينة أن هذا الأمر مليء بالكراهية والتحدي للقيم الإنسانية التي تحث على احترام الديانات والمقدسات.

وقالت الحكومة العراقية في بيان: "تعرب الحكومة العراقية عن شجبها واستنكارها الشديدين لما قام به بعض مرضى النفوس، من حرق نسخ من القرآن الكريم، بصورة متكررة من بعض أصحاب العقول والأنفس المريضة والمتطرفة، بشكل علني مليء بالكراهية والتحدي لكل القيم الفاضلة والإنسانية التي تحث على احترام الديانات والكتب المقدسة".

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وأضافت في البيان: "ترى الحكومة العراقية أنّ هذا العمل الشنيع الذي جرح مشاعر ملايين المسلمين بل أساء للشعوب الغربية نفسها، التي طالما تباهت باحتضان التنوع واحترام معتقدات الآخرين وحماية الأديان وحقوق معتنقيها".

وأكدت: "إن هذه الأعمال تنمّ عن روح عدوانية كريهة لا تمت إلى حرية التعبير بصلة، بل هو عمل من أعمال العنصرية والتحريض على العنف والكراهية".

وأردف البيان أن هذه الأعمال غير المسؤولة تأباها القيم الإنسانية الرفيعة وترفضها مبادئ احترام التنوع ومعتقدات الآخرين، التي طالما دافع عنها القرآن الكريم، وعاشت كل الأديان في ظل الحضارة التي انبثقت عنها أزهى أيامها.

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وبينت أن السماح لهؤلاء المتطرفين الجهلة باستفزاز المؤمنين وارتكاب حماقتهم دون رادع سيجرنا مرة أخرى إلى مستنقع الإرهاب والتطرف الذي ما زال العالم يئنّ منه، ومن دون شكّ ستتحمل الجهات التي تقف وراء هؤلاء أو التي تسمح لهم وتغريهم بمواصلة حماقاتهم جميع النتائج السلبية التي تترتب عليها، بصورة مباشرةً أو غير مباشرة.

وبذلك، دعت الحكومة العراقية كافة الحكومات المعنية "إلى أخذ زمام المبادرة وردع هذه الحفنة من المتطرفين من الاستمرار في غيها ودفع الجميع نحو نتائج لا أحد يريدها".

هذا وقد انتشر فيديو للمتطرف السويدي المتطرف سالوان موميكا، يوم الأربعاء وأول أيام عيد الأضحى المبارك، وهو يدنس القرآن الكريم تحت حماية سلطات السويد، فأقدم على تمزيق وإحراق نسخة منه خارج المسجد الرئيسي في العاصمة ستوكهولم.

المصدر: RT