ولي العهد السعودي: سنواصل بذل الجهود لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية (صور)

استقبل ولي عهد السعودية الأمير محمد بن سلمان اليوم الأربعاء، الأمراء ومفتي المملكة وعددا من العلماء والمشايخ والمسؤولين وكبار المدعوين من مجلس التعاون وقادة عسكريين مشاركين بالحج.

وأفادت وكالة الأنباء السعودية "واس" بأنه "نيابة عن العاهل السعودي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، استقبل الأمير محمد بن سلمان في الديوان الملكي بقصر منى، اليوم، أصحاب السمو الملكي الأمراء، وسماحة مفتي عام المملكة، وأصحاب الفضيلة العلماء والمشايخ، وكبار المدعوين من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وأصحاب المعالي الوزراء، وقادة القطاعات العسكرية المشاركة في حج هذا العام، وقادة الأسرة الكشفية في المملكة المشاركة في الحج".

وبدأ حفل الاستقبال بتلاوة آيات بينات من القرآن الكريم، ثم ألقى الأمير محمد بن سلمان كلمة بهذه المناسبة، قال فيها: "يطيب لنا نيابة عن سيدي خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أن نهنئكم ونهنئ المواطنين والمقيمين وحجاج بيت الله الحرام بعيد الأضحى المبارك، ونسأل الله العلي القدير أن يعيده على بلادنا وعلى الأمة الإسلامية، وهي تنعم بالخير والسلام".

وأضاف ولي العهد السعودي: "إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم، هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا نهاية".

وأردف: "إن التضحيات الكبيرة وأعمال الشرف والبطولات التي تقومون بها، حفاظا على أمن بلادكم، ومقدساتها، هو نهج سار عليه أبناء هذه البلاد منذ تأسيسها، ولن يتوانوا عن حماية أمنها وصون استقرارها وحفظ مقدراتها..نسأل الله أن يحفظ هذا الوطن، ويديم عليه نعمة الخير والأمان والأمن..وكل عام وأنتم بخير..والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته".

سمو #ولي_العهد: إن ما تقدمونه من جهود مباركة، وما تقومون به مع أجهزة الدولة الأخرى، من أعمال متواصلة لخدمة حجاج بيت الله الحرام، والسهر على راحتهم، والحفاظ على أمنهم؛ هو محل فخرنا واعتزازنا، وسنواصل - بحول الله - بذل الجهود وتسخير الإمكانيات، لتيسير أداء الحج كل عام إلى ما لا… pic.twitter.com/L50HdK8Bmt — واس الأخبار الملكية (@spagov) June 28, 2023

هذا وألقى مدير الأمن العام رئيس اللجنة الأمنية بالحج الفريق محمد بن عبدالله البسامي، كلمة القطاعات العسكرية المشاركة في الحج، حيث أوضح قائلا: "لقد شرف الله هذه البلاد واختصها بخدمة ضيوف الرحمن، وقد كان ديدن هذه البلاد ومنهجها الثابت الاعتزاز والفخر بخدمة بيت الله الحرام وإكرام ضيوفه، وأبناؤكم المشاركون في تنفيذ خطط أمن الحج يشعرون بالفخر والاعتزاز بأداء هذه المهمة"، مؤكدا أن "ما تحقق من نجاح لخطط أمن الحج لهذا العام منذ وصول طلائع الحجاج إلى أرض المملكة حتى هذه اللحظة، كان امتثالا لتوجيهات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، وبإشراف مباشر من وزير الداخلية رئيس لجنة الحج العليا، كما أن متابعة أمير منطقة مكة المكرمة رئيس لجنة الحج المركزية، وأمير منطقة المدينة المنورة رئيس لجنة الحج والزيارة، أسهمت في رفع جودة أداة الخطط الأمنية والتنظيمية التي تهدف إلى منع أي محاولة للإخلال بأمن الحج وتحقيق الأمن والسلامة والراحة لضيوف الرحمن".

وعقب ذلك ألقى العقيد مشعل بن محماس الحارثي قصيدة شعرية بهذه المناسبة، في حين تشرف الجميع بعد ذلك بالسلام على سمو ولي العهد.

وفي ختام حفل الاستقبال تناول الجميع طعام الغداء مع سمو ولي العهد.

وحضر حفل الاستقبال، الأمير سلطان بن سلمان، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين، والأمير تركي بن سعود، المستشار في الديوان الملكي، والأمير مشعل بن ماجد، مستشار خادم الحرمين الشريفين، والأمير بندر بن خالد، المستشار في الديوان الملكي، والأمير تركي بن محمد، وزير الدولة عضو مجلس الوزراء، والأمير بدر بن سلطان، أمير منطقة مكة المكرمة، والأمير سعود بن عبد الله، محافظ جدة، والأمير عبد العزيز بن سعود، وزير الداخلية، والأمير عبد الله بن بندر، وزير الحرس الوطني، والأمير خالد بن سلمان، وزير الدفاع، والأمير راكان بن سلمان.

المصدر: "واس"