تهاني زعماء مسلمين لشعوبهم بعيد الأضحى

هنأ زعماء الدول العربية والإسلامية اليوم الأربعاء شعوبهم بعيد الأضحى المبارك، وأعربوا عن أخلص تمنياتهم.

وقال الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تغريدة على "تويتر": "يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها. كل عام وأنتم بخير".

يطيب لي أن أتوجه بخالص التهنئة للشعب المصري والأمة الإسلامية، بمناسبة عيد الأضحى المبارك، أعاده الله بالخير واليمن والبركات على مصر والمنطقة العربية بأكملها.



كل عام وأنتم بخير — Abdelfattah Elsisi (@AlsisiOfficial) June 28, 2023

وتقدم الرئيس السوري بشار الأسد القائد إلى القوات المسلحة ضباطا وصف ضباط وأفرادا وعاملين مدنيين بأصدق المشاعر وأحر التهاني بمناسبة العيد، متمنيا لهم دوام الصحة والعافية والتوفيق في أداء واجباتهم الوطنية.

وقال أمير قطر تميم بن حمد: "أهنئ جميع أهل قطر والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيداً سعيداً عليكم وعلى أمتينا العربية والإسلامية. وكل عام وأنتم بخير".

أهنئ جميع أهل قطر والمقيمين بحلول عيد الأضحى المبارك، جعله الله عيداً سعيداً عليكم وعلى أمتينا العربية والإسلامية. وكل عام وأنتم بخير. — تميم بن حمد (@TamimBinHamad) June 28, 2023

وقال العاهل السعودي سلمان بن عبد العزيز: "نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة".

مضيفا: "مع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار. وكل عام وأنتم بخير".

نستلهم في الحج معاني التعاضد والأخوّة والوحدة التي تتجسد في مشهد حجاج بيت الله الحرام، وقد انتظمت صفوفهم من أجل غاية واحدة.

ومع حلول عيد الأضحى المبارك، نسأل الله أن يتقبل من الحجاج حجهم، وأن يحقق لبلادنا وللمسلمين والعالم الخير والازدهار.

وكل عام وأنتم بخير. — سلمان بن عبدالعزيز (@KingSalman) June 28, 2023

وهنأ الرئيس الجزائري أفراد شعبه بعيد الأضحى قائلا: "عيد مبارك سعيد لأشاوس الجيش الوطني الشعبي، سليل جيش التحرير الوطني، و لكل وحداته عبر النواحي، خاصة أولئك المرابطين على حدود وطننا، الساهرين على حماه".

تهانيّ بمناسبة عيد الأضحى لطبيبات و أطباء الجزائر 🇩🇿 و كل المنتسبين لقطاع الصحة. دوام العافية إن شاء الله. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 28, 2023

وأضاف: "مبارك عيد الأضحى لكل أفراد سلاح الدرك الوطني، و أسلاك الشرطة، الحماية المدنية و الجمارك. أتمنى لكم جميعًا التوفيق في مهامكم الوطنية النبيلة".

وتابع: "تهانيّ بمناسبة عيد الأضحى لطبيبات و أطباء الجزائر و كل المنتسبين لقطاع الصحة. دوام العافية إن شاء الله".

مبارك عيد الأضحى لكل أفراد سلاح الدرك الوطني، و أسلاك الشرطة، الحماية المدنية و الجمارك. أتمنى لكم جميعًا التوفيق في مهامكم الوطنية النبيلة. — عبدالمجيد تبون - Abdelmadjid Tebboune (@TebbouneAmadjid) June 28, 2023

وهنأ ملك البحرين حمد بن عيسى آل خليفة شعبه بعيد الأضحى، سائلا الله أن يعيد هذه المناسبة العطرة على المملكة وأبنائها باليمن والخير والبركات، وعلى الأمتين العربية والإسلامية بالعزة والرفعة والتقدم.

كما نشر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان تهنئة باللغة العربية جاء فيها: "أهنئكم شعبي العزيز من أعماق قلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك. وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذا العيد بالخير واليمن والبركات على عوائلنا وشعبنا والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء".

أهنئكم شعبي العزيز من أعماق قلبي بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك.



وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يعود هذا العيد بالخير واليمن والبركات على عوائلنا وشعبنا والعالم الإسلامي والبشرية جمعاء. pic.twitter.com/Z5gE9JlOrB — رجب طيب أردوغان (@rterdogan_ar) June 28, 2023

المصدر: RT