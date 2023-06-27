الجمارك المصرية تضبط راكبا بحوزته 73 ثعبانا بمطار القاهرة الدولي (صور)

ضبط رجال جمارك مطار القاهرة الدولي بمصر راكبا مصريا بحوزته كمية كبيرة من الثعابين داخل أكياس من القماش، أثناء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط العمانية.

وجاءت العملية أثناء إنهاء الإجراءات الجمركية على ركاب رحلة الخطوط العمانية القادمة من مسقط استوقف أحمد جمال رشدي، مأمور الجمرك المعين على لجنة الخط الأخضر أحد الركاب أثناء محاولته الخروج من بوابة اللجنة الجمركية والذي أنكر حوزته لما يجب الإفصاح عنه أو ما يستحق عنه ضرائب ورسوم جمركية.

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وبتفتيش حقائبة علي جهاز الفحص بالأشعة بواسطة أحمد شاكر أحمد، مأمور الجمرك لاحظ وجود كثافات عضوية متماثلة بكثرة داخل الحقائب، قام تامر عادل، مدير الحركة المشرف على صالة الوصول بمبني الركاب رقم 2 بتكليف عبد الرحمن محمود الصياد، مأمور الجمرك بتفتيش حقائب الراكب يدويا والذي فوجئ بأكياس من القماش مغلقة وملفوفة برباط.

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وبسؤال الراكب عما بداخلها أفاد بأنها ثعابين، ونظرا لخطورة الأمر قام أحمد عمر كحك، مدير الجمرك باخطار مسؤولي ادارة الحجر البيطري والحياة البرية بالمطار تحت رئاسة اللواء الدكتور محمد رجائي، رئيس الإدارة المركزية لحدائق الحيوان والحفاظ على الحياة البرية، فتم تشكيل لجنة ضمت كلا من الأطباء البيطريين ربيع عبد النبي و محمد بدر الدين و ماري مراد يوسف و محمد طه، وبفحص مشمول المضبوطات تبين أنها عبارة عن 11 كيسا بها 73 ثعبانا، منها 48 أحياء و 25 نفقت و كيس بداخله اثنين سلحفاة، وتم التخلص من النافق بطريقة صحية لا تضر بالبيئة بواسطة أعضاء اللجنة.

RT

ونظرا لعدم وجود الموافقات الإستيرادية، وأيضا لمخالفة القانون المنظم لاتفاقية "سايتس" الدولية تم تسليمها لأطباء الحجر البيطري لإيداعهم بالمعزل لحين تسليمها إلى حديقة الحيوان.

كما أمر أسامة محمد دياب، مدير الإدارة الثالثة بتحرير محضر ضبط جمركي رقم 78 لسنة 2023 ونبه على الراكب بالتوجه إلى حديقة الحيوان لحضور إجراءات فتح الأكياس وعد وتصنيف المضبوطات، وتمت الإجراءات بعد العرض على كل من أحمد سعد عبد المطلب مدير عام جمارك الركاب مبنى رقم 2 والدكتور ماجد موسي رئيس الإدارة المركزية لجمارك مطار القاهرة الدولي.

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ناصر حاتم - القاهرة

المصدر: RT