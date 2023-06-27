لأول مرة في تاريخها.. مصر تستعد لاستلام قطار كهربائي سريع من ألمانيا

قال مصدر مسؤول بوزارة النقل المصرية، إن الوزارة تتابع مع شركة سيمنز الألمانية تصنيع القطارات المقرر تشغيلها على خطوط مشروع القطار السريع بين المحافظات.

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وأضاف المصدر لموقع "الشروق"، أنه بدأت الشركة في تصنيع الوحدات المتحركة للمشروع بمصنع الشركة بمدينة كريفيلد الألمانية في نوفمبر 2022، وسيتم اختبار أول قطار بالمصنع خلال الأيام المقبلة، على أن يتم توريده ووصوله إلى مصر في نوفمبر المقبل، وتوريد باقي القطارات تباعا وتجربتها على الخطوط حتى نهاية 2024.

ولفت المصدر إلى تعاقد الوزارة على توريد 175 قطارا كهربائيا، مقسمة إلى 41 قطارا سريعا تصل سرعته إلى 250 كيلومترا/ الساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 50 كيلومترا، و94 قطارا إقليميا بسرعة 200 كيلو متر/ الساعة، ومتوسط المسافة بين المحطات 25 كيلومترًا، و40 جرار بضائع بسرعة 120 كيلو مترا/ الساعة، وستصل طاقة نقل البضائع للشبكة عند اكتمالها 10 ملايين طن سنويًا.

وأوضح أنه من المخطط عند وصول أول قطار أن يتم عرضه في مؤتمر النقل الذكي المقرر إقامته نهاية العام الجاري، مرجحا الانتهاء من تنفيذ الخط الأول لمشروع القطار السريع منتصف العام المقبل، وخضوعه للتشغيل التجريبي لمدة 6 أشهر قبل التشغيل الرسمي للمواطنين.

يذكر أن مشروع القطار السريع يتكون من 4 خطوط جار تنفيذها، وهي (السخنة ــ العلمين الجديدة ــ مطروح) بطول 675 كيلومترا، و(6 أكتوبر ــ الأقصر ــ أسوان ــ أبو سمبل) بطول 1100 كيلومتر، و(قنا ــ الغردقة ــ سفاجا) بطول 225 كيلو مترا، و(بورسعيد ــ أبو قير) والمخطط تنفيذه بالمشاركة مع القطاع الخاص بطول 250 كيلو مترا، بإجمالي أطوال 2250 كيلومترا.

المصدر: الشروق