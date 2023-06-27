"نافس مبارك عام 2005".. مرشح جديد لانتخابات الرئاسة في مصر يعلن عن نفسه

أعلن تيار الاستقلال في مصر ترشيح المستشار أحمد الفضالي، رئيس حزب السلام الديمقراطي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

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ومن جانبه، أعلن المهندس إيهاب سلامة، مقرر عام هيئة تيار الاستقلال، قرار الهيئات الفرعية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية، وأن هذا القرار جاء عقب اجتماعات مكثفة على مدار الشهرين الماضيين، وذلك فى ضوء إصرار الهيئات الرسمية لتيار الاستقلال على مستوى الجمهورية على تأكيد ترشيح المستشار أحمد الفضالي لخوض الانتخابات الرئاسية القادمة.

وترشح المستشار أحمد الفضالي أمام الرئيس المصري الراحل محمد حسني مبارك في الانتخابات الرئاسية عام 2005 ، كما أسس وترأس وفد الدبلوماسية الشعبية المصرية وزار أكثر من 30 دولة من أجل مصر في أعقاب ثورة 30 يونيو، حيث زار كلا من روسيا والصين ودول أوروبا وعدد من دول القارة الأفريقية والدول العربية.

المصدر: وسائل إعلام مصرية