بالفيديو.. حريق ضخم أعقب انفجار مولد كهربائي في بيروت

أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مولدا كهربائيا انفجر في منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.

وحسب المعلومات فإن الحريق بدأ يمتد نحو السيارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في المنطقة.

اندلع حريق في زقاق البلاط، وتصاعد دخان كثيف في المنطقة.



وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق ناجم عن احتراق مولّد كهربائي. pic.twitter.com/sq0zxKa1hJ — صحيفة السهم (@alsahamcom) June 27, 2023

وهرعت سيارات الإسعاف وعناصر من فوج الإطفاء إلى المنطقة، وأفاد الدفاع المدني لـ"النهار" بأن الحريق ناجم عن احتراق مولد كهربائي وأدى إلى احتراق عدد من السيارات المركونة أمامه.

كما حضرت إلى المكان عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق في الحادث.

🔘🎥 من منطقة ال زقاق البلاط في بيروت :

انفجار احد مولادات الاشتراك والحريق يتمدد الى السيارات pic.twitter.com/BA0h43nsUc — achrafieh News - الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) June 27, 2023

انفجار احد مولدات الاشتراك في زقاق البلاط في بيروت والحريق يمتدد الى السيارات pic.twitter.com/tQQPUuKOPb — Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) June 27, 2023

المصدر: وسائل إعلامية لبنانية