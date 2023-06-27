بالفيديو.. حريق ضخم أعقب انفجار مولد كهربائي في بيروت
أفادت وسائل إعلام لبنانية بأن مولدا كهربائيا انفجر في منطقة زقاق البلاط في العاصمة بيروت، مما أدى إلى اندلاع حريق كبير.
وحسب المعلومات فإن الحريق بدأ يمتد نحو السيارات، فيما تصاعدت أعمدة الدخان الكثيفة في المنطقة.
اندلع حريق في زقاق البلاط، وتصاعد دخان كثيف في المنطقة.— صحيفة السهم (@alsahamcom) June 27, 2023
وأفاد الدفاع المدني بأن الحريق ناجم عن احتراق مولّد كهربائي. pic.twitter.com/sq0zxKa1hJ
بالفيديو: انفجار مولد وحريق في #زقاق_البلاطpic.twitter.com/ssF5eWVvID— هنا لبنان (@thisislebnews) June 27, 2023
وهرعت سيارات الإسعاف وعناصر من فوج الإطفاء إلى المنطقة، وأفاد الدفاع المدني لـ"النهار" بأن الحريق ناجم عن احتراق مولد كهربائي وأدى إلى احتراق عدد من السيارات المركونة أمامه.
كما حضرت إلى المكان عناصر من الأجهزة الأمنية المختصة للتحقيق في الحادث.
🔘🎥 من منطقة ال زقاق البلاط في بيروت :— achrafieh News - الأشرفية نيوز (@jocelynageryes) June 27, 2023
انفجار احد مولادات الاشتراك والحريق يتمدد الى السيارات pic.twitter.com/BA0h43nsUc
انفجار احد مولدات الاشتراك في زقاق البلاط في بيروت والحريق يمتدد الى السيارات pic.twitter.com/tQQPUuKOPb— Akhbar Al Yawm (@akhbaralyawm) June 27, 2023
المصدر: وسائل إعلامية لبنانية