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تركيا تدين الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة

أخبار العالم العربي

تركيا تدين الخطط الاستيطانية الإسرائيلية الجديدة
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دانت تركيا موافقة الحكومة الإسرائيلية على الخطط لبناء 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية.

وقال مصدر في الخارجية التركية لوكالة "نوفوستي" الروسية، يوم الاثنين: "ندين موافقة الحكومة الإسرائيلية على بناء نحو 5700 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية المحتلة".

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وأضاف المصدر أنه "من الواضح أن المستوطنات غير الشرعية، التي تجاوز عدد الوحدات السكانية فيها الـ 13 ألفا، ما يعتبر رقما قياسيا، تقوض بشكل خطير الأسس للتسوية المبنية على حل الدولتين وآفاق السلام الراسخ".

ودعت أنقرة إسرائيل إلى وقف البناء الاستيطاني فورا، الذي ينتهك حقوق الفلسطينيين.

المصدر: نوفوستي

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