بغداد لـRT: أودعنا كل مستحقات الغاز الإيراني لدى مصرف التجارة العراقي

أكد أحمد موسى المتحدث باسم وزارة الكهرباء العراقية، اليوم الاثنين، تسديد بلاده مستحقات الغاز الإيراني لطهران وإيداعها في مصرف التجارة العراقي.

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وقال لـRT إن "وزارة الكهرباء سددت جميع المستحقات التي بذمة العراق إلى إيران، وهي مستحقات استيراد الغاز منها".

وأضاف أن "المستحقات دفعت لدى مصرف التجارة العراقي في صندوق الاعتماد، لكن المصرف يجد صعوبات في تحويلها للحكومة الإيرانية بسبب العقوبات الأميركية".

المصدر: RT