لماذا تطلق مصر أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط؟

كشف الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء المصرية شريف صدقي، هدف مصر من إطلاق القمر الصناعي مصر سات 2، والذي يعد أكبر قمر صناعي في الشرق الأوسط.

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وأكد أن القمر الصناعي مصر سات-2 والذي يعتبر أحد أقمار الاستشعار من البعد وتلعب تلك الأنواع دورًا حاسمًا في التنمية المستدامة بالعديد من الفوائد الرئيسية من مراقبة المساحات الزراعية وتحسين الإنتاج الزراعي وتحسين تخطيط المدن وتطوير البنية التحتية لتحسين الحياة الحضرية.

تابع صدقي: يساعد القمر في تقييم تغيرات المناخ وحماية البيئة ورصد ومكافحة التصحر وتدهور الأراضي، كما يمكن من خلاله تتبع التغيرات في المسطحات المائية وحماية الموارد المائية للدولة المصرية مع إمكانياته لتقديم بيانات دقيقة لتخطيط الموارد وإدارة الأراضي.

أكد صدقي، أن مصر أدرجت تطوير صناعة الفضاء في استراتيجيتها الوطنية، وأحرزت تقدمات كبيرة في مجال الفضاء، وأصبحت في مقدمة ركب إفريقيا من حيث تكنولوجيا الفضاء وإن الصين حريصة على بذل جهود مشتركة مع مصر لدفع تطوير التعاون في مجال الفضاء على نحو معمق، ومواصلة إثراء مقومات الشراكة الاستراتيجية الشاملة الصينية المصرية، بما يخدم مصلحة البلدين والشعبين بصورة أفضل.

جاء ذلك علي هامش علي إجراء اختبارات التأهيل الفضائي للنماذج المختلفة للقمر الصناعي مصرسات-2، ويعتبر مشروع مصر سات 2 إنجازا نموذجيا جديدا للتعاون الصيني المصري في إطار بناء الحزام والطريق، حيث وصلت النماذج الخاصة بالقمر الصناعي في ابريل الماضي وكان ذلك بمثابة إطلاق شرارة البدء في الاختبارات الوظيفية علي النموذج الهندسي تلى ذلك اختبارات ميكانيكية علي النموذج الميكانيكي وانتهى الي اجراء الاختبارات الوظيفية والاختبارات التأهيل الفضائي علي النموذج الطائر والذي سوف يتم اطلاقة في شهر أكتوبر المقبل وتم ذلك من خلال الخبراء المصريين من وكالة الفضاء المصرية ومن مركز تكنولوجيا الفضاء بوزارة الدفاع يشاركهم الخبراء الصينيين علي مدار ثلاثة اشهر متواصلة.

وتعد اختبارات التأهيل الفضائي للنماذج المختلفة للقمر الصناعي مصرسات-2 بداية تدشين العمل بأكبر مركز لتجميع واختبار وتكامل الأقمار الصناعية في إفريقيا والشرق الأوسط.

المصدر: RT