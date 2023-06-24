وزيرة التخطيط المصرية: لدينا أخبار سنعلنها بعد العيد بشأن الشركات الحكومية

تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، عن تفاصيل برنامج الطروحات، وبيع بعض الشركات الحكومية.

وفي هذا الصدد، قالت هالة السعيد خلال مداخلة تلفزيونية: "عندنا أخبار، وسنعلن عنها بعد العيد إن شاء الله"، مضيفة: "إحنا شغالين كويس أوي، وبإذن الله هيبقى في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهنعلن عنه إن شاء الله".

وأضافت هالة السعيد: "في طبعا أمور تمت، وسيتم إعلانها إن شاء الله بعد العيد".

وأكملت: "نحن ملتزمون بإعلان رئيس الوزراء، والتي أعلن عنها من قبل، كل المستهدف الحمد لله تم تحقيقه".

المصدر: "صدى البلد"