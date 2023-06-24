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وزيرة التخطيط المصرية: لدينا أخبار سنعلنها بعد العيد بشأن الشركات الحكومية

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وزيرة التخطيط المصرية: لدينا أخبار سنعلنها بعد العيد بشأن الشركات الحكومية
Gettyimages.ru
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تحدثت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية في مصر هالة السعيد، عن تفاصيل برنامج الطروحات، وبيع بعض الشركات الحكومية.

وفي هذا الصدد، قالت هالة السعيد خلال مداخلة تلفزيونية: "عندنا أخبار، وسنعلن عنها بعد العيد إن شاء الله"، مضيفة: "إحنا شغالين كويس أوي، وبإذن الله هيبقى في لقاء مع رئيس الوزراء مصطفى مدبولي وهنعلن عنه إن شاء الله".

وأضافت هالة السعيد: "في طبعا أمور تمت، وسيتم إعلانها إن شاء الله بعد العيد".

وأكملت: "نحن ملتزمون بإعلان رئيس الوزراء، والتي أعلن عنها من قبل، كل المستهدف الحمد لله تم تحقيقه".

المصدر: "صدى البلد"

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