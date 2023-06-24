بريطانيا توجه تهمة لمصري بالتورط في تهريب مهاجرين

وجّهت السلطات البريطانية اتهاما لرجل مصري الجنسية يبلغ من العمر 40 عامًا يشتبه بتورطه بتنظيم عمليات تهريب لآلاف المهاجرين عبر البحر المتوسط.

أوقف أحمد رمضان محمد عبيد الأربعاء في منطقة هاونزلو بغرب لندن، خلال عملية شاركت فيها السلطات الإيطالية.

ومثل عبيد أمام القضاء صباح السبت، وسيبقى قيد التوقيف حتى جلسة الاستماع التالية في لندن أواخر يوليو.

ويشتبه المحققون في أنه نظّم عبور آلاف المهاجرين من ليبيا الى إيطاليا عبر البحر المتوسط العام الماضي بالتعاون مع شبكات تهريب في شمال إفريقيا، في عمليات محفوفة بالمخاطر على متن قوارب يتكدس عليها مئات المهاجرين.

وتأتي القضية بعد توقيف تسعة مصريين في اليونان هذا الأسبوع في إطار تحقيق في غرق قارب مهاجرين في البحر المتوسط أدى إلى مقتل 82 شخصاً على الأقل، بينما لا يزال المئات في عداد المفقودين ومن المرجح أنهم لقوا حتفهم.

المصدر: AFP