"حزب الله" يصدر بيانا بخصوص تدنيس المستوطنين للقرآن الكريم والمساجد

أكد "حزب الله" اللبناني أن "ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين الإسرائيليين من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم هو عمل مدان وخطير ينتهك كل القيم الدينية والانسانية والأخلاقية".

ودان "حزب الله" في بيان "ما أقدمت عليه عصابات المستوطنين في قريتي عوريف وترمسعيا من تدنيس للمساجد وحرق للقرآن الكريم واقتحام للبيوت وإتلاف للمزروعات بتغطية كاملة من حكومة الكيان الغاصب"، معتبرا أنه "عمل إجرامي خطير ينتهك كل القيم الدينية والإنسانية والأخلاقية، وهو تحقير للأديان السماوية وإساءة بالغة للأمتين العربية والإسلامية".

وأضاف البيان: "إن التطاول على كتاب الله هو عمل مدان ومرفوض، يمثل أعلى درجات الإرهاب والعنصرية ويمس معتقدات الناس وعباداتهم".

ودعا "الحكومات الإسلامية والعربية والمنظمات الحقوقية والدولية إلى القيام بكل ما من شأنه إدانة هذا العمل الإجرامي والقيام بكل الخطوات التي تمنع تكراره وتحول دون قيام عصابات المستوطنين بأعمال إرهابية مماثلة".

هذا وقد أقدم مستوطنان اثنان على تدنيس القرآن الكريم في انتهاك جديد ضد الفلسطينيين ومقدساتهم، حيث قاما برمي نسخ من القرآن أمام مدخل مسجد في بلدة عوريف جنوب نابلس أثناء مغادرتهما برفقة كلب.

وأظهر مقطع الفيديو الذي صوّرته كاميرات مراقبة، خروج مستوطنين اثنين ليلا برفقة كلب حراسة وكان أحدهما يحمل بيده نسخا عديدة من القرآن، فقام برميها على الأرض أمام مدخل المسجد، كأنه تعمد أن تصوّره الكاميرا المثبتة في المكان.

المصدر: "الوكالة الوطنية للإعلام"