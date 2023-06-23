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مصر.. وفاة قائد سابق لقوات الحرس الجمهوري

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مصر.. وفاة قائد سابق لقوات الحرس الجمهوري
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توفي اليوم الجمعة، اللواء محمود خلف، قائد قوات الحرس الجمهوري المصري السابق، ومستشار أكاديمية ناصر العسكرية العليا.

مصر.. وفاة قائد سابق لقوات الحرس الجمهوري

تخرج اللواء محمود خلف في الكلية الحربية عام 1964، وانضم لقوات الصاعقة المصرية، وشارك فى حرب الاستنزاف وحرب 6 أكتوبر، وتولى منصب قائد قوات الحرس الجمهوري فى نهاية التسعينيات، كما شغل منصب محافظ الأقصر.

أعلنت الصفحة الرسمية للواء محمود خلف، خبر وفاته، وذلك بعد أن تعرض إلى وعكة صحية أدت إلى وفاته داخل أحد المستشفيات.

المصدر: اليوم السابع

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