إلا أنا.. السيسي يتحدث "بالعامية" خلال قمة عالمية.. ويؤكد: رؤساء مصر أطلقوا وعودا ولم ينفذوها

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، أن التحدي والخطر الذي يعاني منه العالم واضح لنا كلنا.

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وقال السيسي خلال كلمته، بالجلسة الختامية بقمة الميثاق الدولي، المنعقدة فى العاصمة الفرنسية باريس: "لما كان في مخاطر للكوفيد العالم تحرك لمجابهته.. ولما حصلت الحرب الروسية الأوكرانية العالم تحرك.. والإجراءات تمت بفاعلية وحسم.. إذا الإرادة متوفرة".

وأضاف السيسي: "في مصر ودولنا كان القادة يقدمون وعودا كثيرة في الانتخابات دون تحقيق جزء كبير منها، وتابع: "أنا لما جيت مقلتش كده خالص.. وقلت معنديش حاجة أوعد بها.. إلا العمل والصبر.. ولم أطلق مشروعا إلا عند افتتاحه.. مش عايزين نقول وعود ولا يتم تنفيذ منها إلا حاجات بسيطة جدا".

ووجه رسالة إلى القادة المشاركين في قمة ميثاق التمويل العالمي، قائلا: "الريادة مسؤولية لما تكون دول متقدمة وغنية وعندها التكنولوجيا والمعرفة بيبقى عليها مسئولية تجاه الآخرين الذين لا يمتلكون هذا التكنولوجيات، وهذه مسئولية أخلاقية وقد تكون سياسية".

وأشار الرئيس السيسي، إلى أنه حينما كان رئيس للاتحاد الافريقية تم تخصيص 100 مليار دولار في قمة المناخ 2015 لافريقيا، قائلا: "في هذا الوقت تقدمت باقتراح كرئيس للاتحاد الافريقي بنعرض عليكم أن كل دول ستدفع جزء من المبلغ المخصص تدخل بشركاتها وتعمل مشروعات لخدمة البنية الأساسية القارية بالنسبة المخصصة لها".

المصدر: اليوم السابع