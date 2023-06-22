خلال لقاء مع مديرة "النقد الدولي".. الرئيس التونسي يستشهد بفيكتور هيغو ويتحدث عن "دماء" التونسيين

التقى الرئيس التونسي قيس سعيّد، مساء الخميس بباريس، مع المديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستالينا غورغيفا، موضحا أن وصفات صندوق النقد لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة.

جاء اللقاء على هامش انعقاد قمة "ميثاق التمويل العالمي الجديد" بالعاصمة الفرنسية باريس.

وأوضح الرئيس التونسي أن "وصفات صندوق النقد الدولي لتقديم الدعم المالي لتونس غير مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي الذي ليس له ثمن".

وذكّر قيس سعيّد، مجددا بما "حصل في تونس أواخر ديسمبر 1983 وبداية يناير 1984 حين سقط مئات الشهداء، بعد الإعلان عن رفع الدعم عن الحبوب ومشتقاتها".

لقاء رئيس الجمهورية #قيس_سعيد مع السيدة كريستالينا غورغييفا، المديرة العامة لصندوق النقد الدولي. #TnPRhttps://t.co/KXbI3JpZWL — Tunisian Presidency - الرئاسة التونسية (@TnPresidency) June 22, 2023

كما أكد سعيّد على أنه لن يقبل بأن "تسيل قطرة دم واحدة"، موضحا بأن "من يتحدث عن قاعدة معطيات لا يعرف الواقع التونسي".

ودعا الرئيس التونسي المديرة العامة لصندوق النقد الدولي إلى زيارة تونس في الوقت الذي تراه مناسبا، كما رحبت كريستالينا غورغييفا، بهذه الدعوة على أن يتم تحديد موعدها في وقت لاحق.

وختم سعيّد هذا اللقاء مستلهما من شعر فيكتور هيغو، بالقول " إذا لم يبق إلا واحدا يرفض هذه الشروط فسيكون محدثكم".

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المصدر: الرئاسة التونسية