مراسلتنا: عدد كبير من الآليات الإسرائيلية تقتحم نابلس لهدم منزل (فيديوهات)

أفادت مراسلتنا في فلسطين بأن عددا كبيرا من الآليات العسكرية الإسرائيلية اقتحمت نابلس فجر اليوم الخميس، تمهيدا لعملية هدم.

وأشارت شبكة "قدس" الإخبارية إلى أن "قوات الاحتلال حاصرت منزل الأسير كمال جوري، أحد قادة "عرين الأسود"، وأحد منفذي عملية حاجز "شافي شمرون" التي قتل فيها جندي قبل أشهر"، وذلك تمهيدا لهدمه.

ولفتت الشبكة أيضا إلى اندلاع مواجهات بين شبان فلسطينيين والقوات الإسرائيلية عقب اقتحام مدينة نابلس.

المصدر: RT + ِشكة "قدس"